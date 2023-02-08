الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مفاضلة

يفاضل أحد أندية دوري أدنوك للمحترفين بين استعارة مهاجم شاب قبل غلق باب القيد اليوم، أو تأجيل المفاوضات مع ناديه حتى نهاية الموسم، ومراقبة مستوى اللاعب خلال النصف الثاني من الموسم، خصوصاً أن فرصة مشاركته ستكون ضعيفة مع الفريق في حال انضمامه على سبيل الإعارة.

انتقاد

وجد مغرّدون أنفسهم في موقف محرج، فبعد أن ظلوا ينتقدون أداء لاعب فريقهم الأجنبي باستمرار ويطالبونه بالمغادرة، لكن الأخير كان يفضل الرد عليهم بتسجيل الأهداف وصناعتها، وهو ما جعلهم يسارعون في تغيير البوصلة سريعاً باتجاه المدرب.

عامر

نشر لاعب فريق بني ياس والجزيرة والعين سابقاً، عامر عبدالرحمن، صورة عبر حسابه في «إنستغرام» من داخل إحدى صالات اللياقة البدنية (الجيم)، لكنه لم يرفق معها أي تعليق، ما قد يفتح الباب أمام حقيقة عودته إلى الملاعب مجدداً بعد غيابه عنها منذ بداية الموسم الحالي.