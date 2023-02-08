الامارات | مؤتمر صحافي في كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية مؤتمراً صحافياً في العاشرة من صباح اليوم، بقاعة أبراج بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بحضور ممثلي الفرق الثمانية المشاركة في البطولة وهي: الإمارات، والحبتور ايفزا، وغنتوت، وبنجاش دودسون، وهوريل، ومهرة، و«ايه ام»، وكلينوفا، وذئاب دبي كافو.

وستُجرى خلال المؤتمر قرعة المباريات التي من المقرر أن تنطلق في 15 فبراير الجاري وتستمر حتى الرابع من شهر مارس المقبل.