الامارات | مؤتمر صحافي في كأس دبي الذهبية للبولو اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحافي في كأس دبي الذهبية للبولو اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعقد اللجنة المنظمة لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية مؤتمراً صحافياً في العاشرة من صباح اليوم، بقاعة أبراج بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بحضور ممثلي الفرق الثمانية المشاركة في البطولة وهي: الإمارات، والحبتور ايفزا، وغنتوت، وبنجاش دودسون، وهوريل، ومهرة، و«ايه ام»، وكلينوفا، وذئاب دبي كافو.
وستُجرى خلال المؤتمر قرعة المباريات التي من المقرر أن تنطلق في 15 فبراير الجاري وتستمر حتى الرابع من شهر مارس المقبل.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App