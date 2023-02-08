إنجاز تاريخي.. الهلال السعودي يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية بثلاثية في شباك فلامنجو البرازيلي

الشارقة - اميمة ياسر -

حقق الهلال السعودي انجازا تاريخيا بتأهله إلى نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على فريق فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من المونديال الذي يستضيفه المغرب.

تقدم الهلال سريعاً عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

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وعادل فلامنجو النتيجة عن طريق لاعبه بيدرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

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وقبل ثوان قليلة من نهاية الشوط الأول، أحرز سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء بعد تدخل قوي من مدافع فلامنجو على لاعب الفريق السعودي، مشهرا البطاقة الحمراء في وجه مدافع الفريق البرازيلي.

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وفي الشوط الثاني، أحرز الهلال الهدف الثالث في الدقيقة 70 عن طريق فييتو بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

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وفي الدقيقة 91، سجل بيدرو هدف فلامينجو الثاني بعد اصطدام تسديدة بدفاع الهلال لتسقط أمام اللاعب والشباك خالية، لتنتهي المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدفين لفلامنجو.

وبهذه النتيجة، سيواجه فريق الهلال السعودي في نهائي كأس العالم للأندية، الفائز من النصف النهائي الثاني الذي سيجمع بين الأهلي المصري وريال مدريد الإسباني، والمقرر إقامتها مساء غد الأربعاء.

وكان الهلال قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من المونديال بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

وستقام مباراة نهائي كأس العالم للأندية يوم 11 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أما الخاسرين سيتواجهان في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وبدأ فلامنجو مباراة الهلال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: ماسيوزينها، ليو بيريرا، ديفيد لويز، لوكاس.

خط الوسط: جورجيان دي أراسكايتا، جيرسون، تياجو مايا، ايفرتون ريبيرو.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.

فيما بدأ الهلال مواجهة فلامنجو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة.

خط الوسط: فييتو، كويلار، كاريلو.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.