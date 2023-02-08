شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الجليل: تأهل الهلال السعودى لنهائى كأس العالم للأندية عن جدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد عبد الجليل، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن تأهل الهلال السعودي إلى نهائي كأس العالم للأندية جاء عن جدارة، بعدما حقق فوزًا مستحقا على فلامنجو البرازيلي، مشيدًا بالمحترفين الأجانب الموجودين في صفوف الزعيم.

وقال عبد الجليل في تصريحات تليفزيونية: "تأهل الهلال إلى نهائي المونديال منطقي بالمقارنة بإمكانيات الفريق السعودي، كما أن هذا الانتصار سيرفع طموحات الأهلاوية غدًا من أجل تحقيق المفاجأة والصعود إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب ريال مدريد الإسباني".

وأضاف: "يجب أن نصدق أنفسنا بأن لدينا فريقا كبيرا بحجم النادي الأهلي، والدليل الإشادة الكبيرة التي تلقاها الأهلي من كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، وكل الجماهير المصرية بالتأكيد تتمنى فوز المارد الأحمر".

وواصل: "بالتأكيد، سيكون هناك حالة قلق داخل ريال مدريد من الأهلي، خصوصا بعد خسارة فلامنجو أمام الهلال، وهذا الأمر يشعرني بالفخر، وانتهى عصر التمثيل المشرف، علينا أن نطمح للفوز وتحقيق البطولات الكبرى، أصبح لدينا لاعبون مميزون وفريق منظم، والأهلي وصل لمصاف الأندية العالمية".

وأكمل: "نسبة فوز الأهلي على ريال مدريد 30%، لكنها قد تصل إلى 50% وفقًا لحالة اللاعبين داخل أرضية الملعب، وحالة التوفيق التي تصاحب أي لاعب تكون نقطة فاصلة في اللقاء".

وأتم: "كـان هناك حالة قلق قبل البطولة، لكن الأهلي قدم مستوى جيد أمام أوكلاند سيتي ثم سياتل ساوندرز الأمريكي، وكولر يحترم منافسيه، لذلك لعب بـ3 ديفيندرات في وسط الملعب".