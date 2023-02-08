شكرا لقرائتكم خبر عن ماهر همام: الهلال السعودى يستحق الوصول لنهائى مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ماهر همام، نجم النادي الأهلي الأسبق، أن الهلال السعودي قدم مستوى رائعا أمام فلامنجو البرازيلي، وحصل على ركلتى جزاء في الشوط الأول، مقدمًا التهئنة إلى الجماهير السعودية على الأداء المميز، والصعود لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال في تصريحات تليفزيونية: "لاعبو الهلال ظهروا بشكل أفضل بكثير من المباراة الأولى أمام الوداد، وكانت دوافعهم أكبر للفوز والصعود للنهائي، واليوم لم نلاحظ وجود فارق بين الهلال وفلامنجو، الفريق السعودي كان ندًا قويًا، ولعب بشكل هجومي".

وأضاف: "فوز الهلال يعطى الأهلي ثقة كبيرة قبل مواجهة ريال مدريد، كما أن هناك دعما قويا من جانب الجماهير المغربية للنادي الأهلي في لقاء الغد".

وواصل: "بالتأكيد كولر سيلعب بتكتيك مختلف أمام ريال مدريد، وسيعمل على فرض رقابة على مفاتيح اللعب، والاعتماد على الهجوم المرتد، لا بد أن يكون هناك حالة تفاؤل، والأهلي ليس أقل من الهلال ويستطيع التأهل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب بطل أوروبا، المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 أحرج منتخبات كبرى وكذلك المنتخب السعودي فاز على الأرجنتين".

وزاد: "الأهلي واجه فرقًا أوروبية عديدة في مباريات ودية ونجح في الفوز عليها، ولم يعد هناك فوارق كبيرة في كرة القدم، بالتأكيد ريال مدريد لديه احترام كبير للأهلي، لذلك سيكون له الأفضلية في اللقاء".

وأكمل: "أخشى على الأهلي من الإجهاد أمام ريال مدريد، ولكن بخلاف ذلك أثق في قدرات لاعبي الفريق الأحمر على تقديم مستوى جيد، خلال المباراة، والمواجهة قد تكون بوابة لاحتراف نجوم كبيرة من النادي الأهلي، مثل محمد عبدالمنعم وديانج".

وأردف: "هناك اهتمام كبير من نادي ريال مدريد، بمواجهة الأهلي، وقد تكون فرصة بالفعل لاحتراف عدد من اللاعبين المصريين في أوروبا مستقبلا، فما المانع من ترك اللاعبين ينتقلون لأندية كبرى في أوروبا، لسنا أقل من الفرق المغربية، الأهلي لديه تاريخ كبير في البطولات ودائما يشرف الكرة المصرية في مونديال الأندية، ونحتاج لإنجازات أكبر بالسماح للاعبين في الاحتراف من أجل خدمة منتخب مصر".

وحول توقعاته لتشكيلة الأهلي أمام ريال مدريد، قال همام: "محمد الشناوي، هاني، عبد المنعم، متولي، معلول، ديانج، السولية، حمدي فتحي، حسين الشحات، بيرسي تاو، وهناك مفاضلة بين شريف وكهربا".

وأتم: "كولر يقوم دائما بتغييرات في الشوط الثاني، من الوارد مشاركة طاهر وعبدالقادر على حساب أي لاعب من خط الهجوم".