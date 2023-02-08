شكرا لقرائتكم خبر عن حارس الريال الأسبق: فوز الهلال على فلامينجو سيصعب مواجهة الأهلى بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيزار سانشيز، حارس ريال مدريد الأسبق، أن مباراة ريال مدريد والأهلى ستكون صعبة على كلا الفريقين، والأهلى فريق عنيد ولن يكون منافسا سهلا أمام الريال.

وقال سيزار سانشيز فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ما زلت أتذكر ما حصلنا عليه من حفاوة الاستقبال وحب المصريين لنا خلال المباراة الودية أمام الأهلى والتى خسرناه بهدف نظيف".

وتابع: "زورنا الأهرامات الثلاثة أحد عجائب الدنيا السبعة، وأتمنى أن أزورها مرة أخرى قبل موتى، لأن مصر من البلاد التى يجب على الجميع زيارتها".

وأضاف: "هزيمة فلامينجو من الهلال سيزيد من صعوبة المباراة، وسيكون الريال حذرا من مفاجآت الأهلى وأتمنى فوز الريال لأنه فريقى".

وأوضح حارس الريال الأسبق: "أزمة ريال مدريد فى وجود أكثر من إصابة لأبرز النجوم والتى ستؤثر على أدائه وكلنى أثق فى باقى اللاعبين وقدرتهم على حسم المباراة لصالحهم".

وأضاف: "غياب كورتوا حارس الريال بالطبع سيؤثر، ولكن الريال يمتلك حارسا على قدرات كبيرة وقادر على تعويض غياب كورتوا لأنه ابن حارس عملاق وأعرفه شخصيا".

وعن الأهلى، قال: "لم أتابع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية، ولكنى أعرف الأهلى أنه خصم قوى وعنيد وسيصعب الأمور على أي فريق يواجهه، وحسام غالى صديقى ولعبت معه فى توتنهام".

وعن الهزيمة فى 2001، قال: "زيارة الأهرامات لم تكن السبب فى الهزيمة، لكن الأهلى كان أقوى مننا فى المباراة وكانت لديهم الرغبة الكبرى فى الفوز، ولم نستطع مجاريتهم ولا يوجد عذر فى الهزيمة".