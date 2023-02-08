7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، بيراميدز يهزم الطلائع بهدف ويحتل وصافة جدول الدورى، وفيوتشر يكتسح البنك الأهلى بثلاثية نظيفة فى الدورى ، والأهلى بالزي الأحمر والشورت الأبيض وريال مدريد بالموف في ديربى القرن ..

بيراميدز يهزم الطلائع بهدف ويحتل وصافة جدول الدورى.. فيديو

حقق فريق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة، في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري

ينضم أحمد القندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم الثلاثاء.

الأهلى بالزي الأحمر والشورت الأبيض وريال مدريد بالموف في ديربى القرن

يستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

فيوتشر يكتسح البنك الأهلى بثلاثية نظيفة فى الدورى

نجح فريق فيوتشر في الفوز علي البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يكثف مجلس إدارة الزمالك جهوده لحسم ملف الصفقات الشتوية والحصول على الموافقة المطلوبة من مسئولى اتحاد الكرة، حتى يتيح للجهاز الفني فرصة مشاركة بعضهم فى لقاء شباب بلوزداد، وهم ناصر منسى المنتقل من البنك الأهلى، والمغربى أحمد بلحاج المنتقل من أسوان، بالإضافة لعودة محمود شبانه مدافع الفريق من الإعارة بسموحة.

التعادل الإيجابى 1 / 1 يحسم مباراة المصرى البورسعيدى وسموحة .. فيديو