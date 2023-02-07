شكرا لقرائتكم خبر الاتحاد الإماراتي يعتذر عن استضافة بطولة غرب آسيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتذر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عن عدم استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، المقررة بالفترة من 20 مارس إلى 2 أبريل 2023.

وتسلم اتحاد غرب آسيا خطابا رسميا من الاتحاد الإماراتي، تضمن إخطاره بالاعتذار عن عدم استضافة البطولة، دون أن يشير خلاله إلى الأسباب التي دفعته إلى ذلك.

وبحسب الخطاب الذي حمل توقيع الأمين العام، قال الاتحاد الإماراتي «في البداية نود شكركم على تعاونكم الدائم معنا وجهودكم المستمرة في تطوير كرة القدم في إقليم غرب آسيا، ونود إبلاغكم باعتذارنا عن عدم استضافة بطولة اتحاد غرب آسيا العاشرة للرجال، شاكرين لكم جهودكم التي قمتم بها طيلة الفترة الماضية، لتفضلكم بالعلم والاطلاع وإجراءاتكم، متمنين لكم دوام التوفيق والامتنان».

وسيعمد اتحاد غرب آسيا بعرض قرار الاعتذار الإماراتي على اللجنة التنفيذية ليعمل على بحث وتدارس الخيارات المتاحة أمامه بشأن البطولة، من حيث إصدار القرار النهائي حولها بما يتناسب مع كافة المعطيات.

وأبدى اتحاد غرب آسيا أسفه إزاء قرار الإمارات الذي جاء مفاجئا، وفي وقت قريب جدا من موعد انطلاق البطولة، وبينما كانت تسير الترتيبات الإدارية واللوجستية والتسويقية الخاصة بالبطولة نحو مراحلها النهائية.

واعتبر اتحاد غرب آسيا عبر موقعه الرسمي، أن هذا القرار المفاجئ وما قد يرافقه من مستجدات أو تطورات محتملة حول مصير البطولة، سيؤثر على كافة الاتحادات الأهلية التي سبق وأعلنت مشاركتها بالبطولة، وأعدت برامج منتخباتها وفق ذلك.

وأعلن 12 منتخبا مشاركتها هي: الإمارات (المضيف)، البحرين، السعودية، الكويت، عمان، اليمن، العراق، الأردن، فلسطين، لبنان، وسوريا، والمنتخب التايلاندي، المشارك كضيف وبدعوة خاصة من اتحاد غرب آسيا.