سانتو يدون اسمه في تاريخ العميد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حقق المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد نونو سانتو رقما تاريخيا مع الفريق منذ أن بدأ دوري المحترفين السعودي في موسم 2008 – 2009 بعد أن حصد الفريق 34 نقطة حتى الجولة 15 في الدور الأول من دوري روشن للمحترفين، لأول مرة منذ زيادة عدد أندية الدوري. ومع تحقيق هذا الرقم غير المسبوق نجح سانتو أيضا في تحقيق رقم مميز آخر وهو أن الفريق لم يستقبل سوى ستة أهداف خلال الــ 15 جولة السابقة وهي محصلة الدوري الأول. ورغم الصعوبات التي بدأ فيها الفريق من خلال وجود نقص عناصري كبير في الفريق بسبب الإصابات والتي تعرض لها أبرز لاعبي الفريق منهم أحمد شراحيلي وعبدالعزيز البيشي وإيجور كورنادو وإيقاف اللاعب مهند الشنقيطي، إلا أن المدرب سانتو استطاع أن يسير بالفريق بما لديه من أدوات وعناصر محلية وأجنبية وفاز في 10 لقاءات وتعادل في أربعة بالتساوي مع متصدر ترتيب دوري روشن للمحترفين فريق النصر وكذلك وصيفه الشباب. وعلاوة على تسجيل هذا الرقم التاريخي قاد سانتو فريق الاتحاد لتحقيق كأس السوبر السعودي نهاية يناير الماضي بعد الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة 2-0 ليعيد الأفراح الاتحادية ويضيف بطولة جديدة للفريق، حيث كانت آخر بطولة حققها الفريق هي كأس خادم الحرمين الشريفين 2018. الاتحاد مع سانتو:





وصل الاتحاد لـ34 نقطة كأعلى رصيد نقطي يحققه في تاريخ دوري المحترفين.



خرج الاتحاد بخسارة وحيدة، كأقل عدد خسائر يتلقاها العميد في دور واحد.



حقق فوزه العاشر هذا الموسم، كأكثر فريق انتصارا، متساويا مع النصر والشباب.



أعلى عدد انتصارات يحققه في دور واحد بالدوري.



احتل الاتحاد المركز الخامس خلف الشباب والنصر والهلال والفتح، متساويا مع التعاون، بعد أن سجل لاعبوه 23 هدفا، بمعدل أكثر من هدف في المباراة.



لم يستقبل سوى 6 أهداف خلال الــ15 جولة السابقة وهي محصلة الدوري الأول.



قاد سانتو فريق الاتحاد لتحقيق كأس السوبر السعودي نهاية يناير الماضي.



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