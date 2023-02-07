إنقاذ لاعب نيوكاسل من تحت الأنقاض في تركيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الاتحاد الغاني لكرة القدم عن إنقاذ كريستيان أتسو، لاعب خط وسط نيوكاسل الإنجليزي السابق، من تحت أنقاض مبنى في تركيا انهار إثر الزلزال المدمر الذي ضرب الحدود التركية السورية صباح الاثنين.

وكان اللاعب الغاني الدولي البالغ من العمر 31 عاما، والذي يلعب لفريق هاتاي سبور التركي حاليا، مفقودا حاله كحال تانر سافوت مدير الكرة بنادي هاتاي سبور، وذلك بعد أن جرى إنقاذ زملائه والطاقم الفني للنادي من تحت الأنقاض.

وكان هناك تضارب في التقارير التي صدرت مساء الاثنين حول وضع أتسو، لكن الاتحاد الغاني أعلن أمس عن أخبار إيجابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وذكر الاتحاد الغاني عبر «تويتر» «تلقينا بعض الأنباء الإيجابية حول أن كريستيان أتسو جرى إنقاذه بنجاح من تحت أنقاض المبنى المنهار ويتلقى العلاج حاليا. لنواصل الدعاء من أجل كريستيان».

ولم تتناول التغريدة الحديث عن سافوت، كما أن نادي هاتاي سبور لم يعلن أي تطورات بشأنه عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكان أتسو قد انضم إلى تشيلسي الإنجليزي قادما من بورتو البرتغالي عام 2013 بعقد لمدة خمسة أعوام، وقضى أغلب الأعوام الأربعة التالية معارا قبل أن يوقع عقدا نهائيا مع نيوكاسل في عام 2017 .

وكان من بين الأندية التي لعب لها بعقد إعارة، إيفرتون، والذي علق على الأنباء الإيجابية بشأن إنقاذ أتسو.

وذكر نادي إيفرتون عبر تويتر «نشعر بارتياح للسماع بالعثور على كريستيان أتسو وتعافيه في المستشفى. قلوبنا مع جميع المتضررين من الزلازل في تركيا وسوريا.»