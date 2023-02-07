النور ومضر يتأهلان لنصف نهائي اليد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تأهلت فرق النور ومضر والصفا والمحيط إلى الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين، بعد تحقيق المركزين الأول والثاني في ختام دور المجموعات للأدوار النهائية لتحديد المراكز (1-8)، فيما ضمنت فرق القارة والابتسام والهلال والعمران البقاء بعد تحقيق نفس الترتيب في مجموعتي تحديد المراكز (9-16).

وجاء النور متصدرا للمجموعة الأولى لمرحلة تحديد المراكز (1-8) بالعلامة الكاملة، بعد تغلبه على الصفا الذي حل ثانيا بنتيجة (27-26)، وفي المجموعة الثانية تصدر مضر بالعلامة الكاملة بعد تغلبه على الخليج الذي جاء ثالثا بنتيجة (31-19)، وحافظ المحيط على الوصافة بعد فوزه على الهدى (32-31).

وفي مرحلة تحديد المراكز، حقق الابتسام المركز الأول في المجموعة الأولى بعد فوزه على القارة الذي حل ثانيا بنتيجة (41-27)، وفي المجموعة الثانية تصدر الهلال بعد تغلبه على العمران الذي حل ثانيا (33-29).

وتقام اليوم، منافسات الدور نصف النهائي، والمواجهات التي سيتحدد على إثرها ترتيب المراكز بين الفرق.