النور ومضر يتأهلان لنصف نهائي اليد

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وجاء النور متصدرا للمجموعة الأولى لمرحلة تحديد المراكز (1-8) بالعلامة الكاملة، بعد تغلبه على الصفا الذي حل ثانيا بنتيجة (27-26)، وفي المجموعة الثانية تصدر مضر بالعلامة الكاملة بعد تغلبه على الخليج الذي جاء ثالثا بنتيجة (31-19)، وحافظ المحيط على الوصافة بعد فوزه على الهدى (32-31).وفي مرحلة تحديد المراكز، حقق الابتسام المركز الأول في المجموعة الأولى بعد فوزه على القارة الذي حل ثانيا بنتيجة (41-27)، وفي المجموعة الثانية تصدر الهلال بعد تغلبه على العمران الذي حل ثانيا (33-29).
وتقام اليوم، منافسات الدور نصف النهائي، والمواجهات التي سيتحدد على إثرها ترتيب المراكز بين الفرق.
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