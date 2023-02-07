بطاقة حمراء وركلتيّ جزاء.. الهلال يتقدم بثنائية أمام فلامنجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

الشارقة - اميمة ياسر -

انتهت أحداث الشوط الأول بين الهلال وفلامنجو بتقدم الفريق السعودي بهدفين مقابل هدف، في المباراة المقامة حالياً على ملعب "طنجة"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، في البطولة التي تستضيفها المغرب.

تقدم الهلال سريعا عن طريق سالم الدوسري من ركلة جزاء في الدقيقة الرابعة.

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وعادل فلامنجو النتيجة عن طريق لاعبه بيدرو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 20.

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وقبل ثوان قليلة من نهاية الشوط الأول، أحرز سالم الدوسري الهدف الثاني للهلال من ركلة جزاء، احتسبها حكم اللقاء بعد تدخل قوي من مدافع فلامنجو على لاعب الفريق السعودي، مشهرا البطاقة الحمراء في وجه مدافع الفريق البرازيلي.

وكان الهلال قد تأهل إلى الدور نصف النهائي من المونديال بعد الفوز على الوداد المغربي بركلات الترجيح 5-3، عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بالمباراة بنتيجة 1-1.

ويطمح الهلال لمواصلة الانتصارات والوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، إذ وصل الزعيم في مشاركاته الثلاثة بالبطولة إلى نصف النهائي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2023، في المباراة المقرر إقامتها يوم 11 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

أما الخاسرين سيتواجهان في مباراة تحديد المركز الثالث والمقرر إقامتها أيضًا يوم 11 فبراير الساعة 5:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

وبدأ فلامنجو مباراة الهلال بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: سانتوس.

خط الدفاع: ماسيوزينها، ليو بيريرا، ديفيد لويز، لوكاس.

خط الوسط: جورجيان دي أراسكايتا، جيرسون، تياجو مايا، ايفرتون ريبيرو.

خط الهجوم: جابرييل باربوسا، بيدرو.

فيما بدأ الهلال مواجهة فلامنجو بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، خليفة.

خط الوسط: فييتو، كويلار، كاريلو.

خط الهجوم: موسى ماريجا، أوديون إيجالو، سالم الدوسري.