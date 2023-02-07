شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت اليوم الثلاثاء 7-2-2023 ثلاث مباريات مهمة ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، حيث التقى سموحة مع المصرى، وبيراميدز مع طلائع الجيش، وفيوتشر مع البنك الأهلى.

وتمكن بيراميدز من احتلال المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 34 نقطة بعد الفوز على الطلائع بهدف نظيف، فيما تمكن فيوتشر احتلال المركز الثالث بنفس الرصيد 34 نقطة.



جدول الدوري

وجاءت نتائج مباريات اليوم في الدورى المصرى كالتالى:

سموحة 1 – 1 المصرى

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و سموحة في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية في الدقيقة 13 عقب أستغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن علي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 82 .

و بهذة النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 20 نقطة .

بيراميدز 1-0 طلائع الجيش

حقق فريق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة ، في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري، ونجح بيراميدز فى الوصول لوصافى جدول ترتيب الدورى.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول الدورى، برصيد 34 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 16 فى المركز الـ 13 بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

فيوتشر 3 -0 البنك الأهلى

نجح فريق فيوتشر في الفوز علي البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم باسم علي لفيوتشر في الدقيقة 23 ، وعزز مروان محسن التقدم في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أحرز محمد فاروق الهدف الثالث في الدقيقة 78 .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 24 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.