شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على رجل مباراة فيوتشر والبنك الأهلي فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد باسم علي، لاعب فريق فيوتشر، على جائزة رجل مباراة فريقه والبنك الأهلي، والتى انتهت بفوز فريق فيوتشر بثلاثة أهداف نظيفة، في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تقدم باسم علي لفيوتشر في الدقيقة 23، وعزز مروان محسن التقدم في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أحرز محمد فاروق الهدف الثالث في الدقيقة 78 .

وبهذه النتيجة، يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 24 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا.

ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.