شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يجهز البلعوطى لحراسة مرمى الفريق أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز خالد خليل، مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى، عبد العزيز البلعوطى حارس الفريق لحماية العرين البترولى في مباراة بيراميدز المقبلة، المقرر لها يوم الخميس 16 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وغاب البلعوطى عن مباراة سيراميكا الماضية في الجولة السابعة عشر من الدورى بسبب تعرضه لشد في العضلة الخلفية، ليشارك رضا السيد الوافد الجديد بدلاً منه في المباراة.

وقرر مجلس إدارة نادي انبي ضم كل من سيد ياسين ومحمد صديق ورضا الفداوي للجهاز الفني الجديد للفريق البترولى، تحت قيادة تامر مصطفي الذى تولى الإدارة الفنية خلفًا لطلعت يوسف.

كما تقرر الإبقاء على هاني عبدالله من الجهاز الفني السابق مدربًا مساعدًا بالإضافة إلى خالد خليل مدربا لحراس المرمى.

إنبي فاز على نظيره سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعتهما مساء امس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان إنبى فاز على نظيره سيراميكا بهدف نظيف سجله أحمد يوسف في الدقيقة الثانية من عمر المباراة التي جمعتهما مساء أمس، الأحد على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

بهذه النتيجة هرب إنبى من مراكز الهبوط بجدول ترتيب الدورى المصرى فى الظهور الأول لمدير الفنى الجديد تامر مصطفى ليقفز من المركز السادس عشر إلى الرابع عشر برصيد 16 نقطة بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى مثلهم، وتلقى الخسارة فى 9 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 15 هدفا واستقبلت شباكه 20 هدفا.

وتجمد رصيد سيراميكا عند النقطة الثامنة عشرة فى المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول منافسات المسابقة، بعدما نجح فى الفوز فى 4 مباريات وتعادل فى 6 لقاءات، وتلقى الخسارة فى 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبوه 20 هدفا واستقبلت شباكه 22 هدفا.