شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية لنجوم الاهلى استعداداً لمواجهة ريال مدريد..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الاهلى عبر فيس بوك جانب من المحاضرة الفنية التي عقدها السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق للاعبيه استعداداً لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

وحرص مارسيل كولر على عقد اجتماع مطول مع اللاعبين قبل انطلاق المران.

وأدى اللاعبون تدريبات بدنية متنوعة لمدة نصف ساعة في بداية المران تحت إشراف اندرياس أندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الرباعي؛ محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في تدريبات منفردة في بداية المران.

وقاد مارسيل كولر، اللاعبين في تقسيمة قوية بطول الملعب شارك فيهـا جميع اللاعبين، وحرص على تنفيذ بعض التعليمات الفنية خلال التقسيمة.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بالتدريب على ضربات الجزاء شارك خلالها جميع اللاعبين ورباعي حراسة المرمى.