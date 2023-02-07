منتخب جنوب السودان يصل القاهرة لخوض منافسات أمم أفريقيا للشباب

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب جنوب السودان للشباب، إلى القاهرة استعدادا للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي تحتضنها مصر في الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس المقبل.

ويقيم منتخب جنوب السودان معسكرا مغلقا في الإسماعيلية في إطار برنامج إعداده للبطولة.

وأسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة عن وقوع منتخب جنوب السودان في المجموعة الثالثة التي تضم أوغندا، وأفريقيا الوسطى، والكونغو.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تقام على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

في سياق متصل ، خاض منتخب مصر للشباب مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر ، مرانه اليوم على ستاد الكلية الحربية ضمن برنامج الاعداد لبطولة أمم أفريقيا التي تقام في مصر خلال الفترة من 19 فبراير حتى 12 مارس.

وشهد المران حضورحلمي مشهور و محمد بركات عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة ، وحرص الثنائى على الاجتماع بالجهاز الفني واللاعبين بعد المران ، وقال مشهور في كلمته للاعبين، إن أمامهم فرصة كبيرة لكتابة تاريخ عظيم لهم حال الفوز بالبطولة والتأهل لكأس العالم، مؤكدا على أن تمثيل منتخب مصر شرف كبير لكل لاعب والجميع يحلم بهذه الفرصة.

أضاف مشهور أن مجلس الإدارة بالكامل حريص كل الحرص على دعم منتخب الشباب وتوفير وتلبية كافة طلباته لاسيما وأن هذا المنتخب هو مستقبل الكرة المصرية.

فيما قال بركات إنه يثق تماما في قدرات هذا الجيل وروحهم القتالية لانتزاع اللقب الأفريقي والتتويج بالبطولة التي تقام على أرض مصر، مشددا على تكاتف الجميع خلف منتخب الشباب لتحقيق الأهداف المنشودة.

وتعهد بركات باستمرار الدعم الكامل لمنتخب الشباب من مجلس إدارة الاتحاد، معربا عن ثقته في الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق النتائج المرجوة لاسعاد الملايين وعودة الكرة المصرية لمنصات التتويج.

وفي نهاية الاجتماع، حرص مشهور وبركات على مصافحة الجهاز الفني واللاعبين متمنين لهم التوفيق في مشوارهم.