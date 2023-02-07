شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7/2/2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها، الأهلى بالزي الأحمر والشورت الأبيض وريال مدريد بالموف في ديربى القرن ، أحمد القندوسى ينضم لبعثة الأهلى فى المغرب ،الزمالك يكثف جهوده لإنهاء أزمة قيد الثلاثى الجديد قبل مباراة شباب بلوزداد.

الأهلى بالزي الأحمر والشورت الأبيض وريال مدريد بالموف في ديربى القرن

يستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله بالمغرب.

فيوتشر يكتسح البنك الأهلى بثلاثية نظيفة فى الدورى

نجح فريق فيوتشر في الفوز علي البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جهاز المنتخب الوطنى يحضر مباراتى الطلائع ضد بيراميدز وفيوتشر مع البنك

يحضر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطنى برفقة فالتر دياز مدرب الفريق ، مباراة فيوتشر و البنك الاهلي المقرر لها السابعة مساء اليوم باستاد السلام ضمن مباريات الجولة الـ17 للدوري .

ينضم أحمد القندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم الثلاثاء.

يكثف مجلس إدارة الزمالك جهوده لحسم ملف الصفقات الشتوية والحصول على الموافقة المطلوبة من مسئولى اتحاد الكرة، حتى يتيح للجهاز الفني فرصة مشاركة بعضهم فى لقاء شباب بلوزداد، وهم ناصر منسى المنتقل من البنك الأهلى، والمغربى أحمد بلحاج المنتقل من أسوان، بالإضافة لعودة محمود شبانه مدافع الفريق من الإعارة بسموحة.

على فرج يعود للمشاركة فى بطولات الإسكواش بعد غياب 3 أشهر

تنطلق غداً الأربعاء، منافسات بطولة بطرسبرج لرجال الاسكواش، المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 8 إلى 12 فبراير الجاري بقيمة جوائز مادية تصل إلى 75 ألف دولار.

أتم مجلس إدارة النادي المصري تعاقده مع 9 صفقات شتوية خلال موسم الانتقالات الماضي، لكن إدارة المصري نجحت أيضاً في إبرام 3 صفقات أخرى تنضم إلى الفريق البورسعيدي في بداية الموسم المقبل بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم.

بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة مساء اليوم استعدادًا لمواجهة الزمالك