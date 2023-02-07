شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يكتسح البنك الأهلى بثلاثية نظيفة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق فيوتشر في الفوز علي البنك الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة ، في المباراة التي جمعتهما باستاد السلام في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وتقدم باسم علي لفيوتشر في الدقيقة 23 ، وعزز مروان محسن التقدم في الدقيقة 43 عن طريق ركلة جزاء، وفي الشوط الثاني أحرز محمد فاروق الهدف الثالث في الدقيقة 78 .

وبهذه النتيجة ، يحتل فريق فيوتشر المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري برصيد 34 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة، فاز في 9 مباريات وتعادل فى 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وأحرز لاعبو فيوتشر 24 هدفا واستقبلت شباكهم 13 هدفا. ويحتل البنك الأهلى المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في مباراتين وتعادل في 7 مواجهات وخسر 8 مباريات، سجل لاعبوه 17 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

وضم تشكيل فيوتشر كل من:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : باسم علي - محمود رزق - محمود مرعي - جوزيف جوناثان

خط الوسط : كريم نيدفيد - غنام محمد - ناصر ماهر - محمد رضا - علي زعزع

خط الهجوم : مروان محسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من أحمد يحيى وعلي الفيل ومحمد فاروق وهشام عادل وطارق طه وأيمن الصفاقسي ومحمود شعبان وعبد الكبير الوادي وأحمد عاطف.

وفي المقابل جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: أحمد ياسين - أحمد العش - أسامة ابراهيم - يعقوبو

خط الوسط: محمود سيد - سعيدو سيمبوري - محمد هلال - كريم بامبو - أحمد ياسر

خط الهجوم: محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

محمود الزنفلي وعاصم صلاح و أمير مدحت و باسم مرسي و رزاق سيسيه و إسلام جابر _و محمد بسيوني و فراس عايفية و خالد مصطفي.