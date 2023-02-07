شكرا لقرائتكم خبر عن شهاب الدين أحمد: مواجهة ريال مدريد يتمناها أى لاعب والأهلي سيكون حذرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث شهاب الدين أحمد نجم الأهلى السابق، عن المواجهة المنتظرة بين المارد الأحمر وريال مدريد الأسبانى، فى نصف نهائى بطولة كأس العالم للأندية، المقامة حاليًا فى المغرب.

وقال شهاب الدين فى تصريحاته مع حسام حسن لاعب المصرى السابق عبر انستجرام، إن الأهلى سيواجه الريال بطريقة حذرة، رغم هبوط مستوى الفريق الملكى فى الفترة الأخيرة.

أضاف شهاب، إن مواجهة ريال مدريد يتمناها أى لاعب كرة قدم، موجهًا رسالته للاعبى القلعة الحمراء حول ضرورة التخلص من الضغوطات قبل المباراة، وعليهم اثبات إن الأهلى قادر على مواجهة أكبر الفرق الأوروبية.

وكان مارسيل كولر، المدير الفني للأهليى أكد إن فريقه يخوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية أمام منافسين مميزين، وليس هناك وقت معين للفوز، سواء في بداية المباراة أو في نهايتها، فالانتصار من الممكن أن يتحقق في أي وقت.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها غدا: إن ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنه من الصعب أن يتأثر بأي غيابات؛ لأن لديه لاعبين مميزين في كل المراكز.

وأوضح المدير الفني للأهلي: نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا، وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس؛ لأننا نعرف إمكانات لاعبيه جيدا، ونحاول استغلال كل الفرص، ونسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين.

وأشار المدرب السويسري إلى أن كل لاعبي الأهلي جاهزون لمواجهة ريال مدريد الذي يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين على مستوى عالٍ، لكن هدفنا التركيز على نقاط القوة والضعف، وأن نظهر بشخصيتنا، وهذا هو الأهم؛ لأننا لن ندافع طوال وقت المباراة.

واختتم كولر تصريحاته أن بطولة كأس العالم للأندية تمنح الجميع في الأهلي الكثير من الخبرات حول الكرة العالمية، وستكون بمثابة أمر مفيد جدا لنا في البطولات التي نخوضها وخاصة في بطولة إفريقيا.