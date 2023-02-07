الامارات | "الناس يموتون".. مدرب يبكي على الهواء بعد زلزال تركيا وسورية (فيديو)

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدرب فريق هاتاي سبور التركي ولكان ديميرل فيديو مؤثر وجد صدى كبيراً على منصات التواصل الاجتماعي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسورية، الاثنين، وأسفر عن مئات القتلى والمصابين فيما لا تزال أعداد كبيرة تحت الأنقاض بانتظار من ينقظها.

وظهر ديميرل (41 عاماً) في الفيديو باكياً ومنهاراً خلال بث مباشر عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وقال: "أرجوكم، أرجوكم، حبا بالله، الناس يموتون هنا".

ويتابع ديميرل حارس فنربخشة السابق أمام الكاميرا نحو 1.2 مليون على حسابه في "إنستغرام"، وكان حتى موعد اعتزاله في 2019 أحد أبرز النجوم في الملاعب التركية ومنتخب بلاده.



وكان نادي هاتاي سبور التركي أكثر المنشآت الرياضية تأثراً بالدمار لأنه في بؤرة الزلزال وظل عدد من لاعبيه وبعض إدارييه مفقودين تحت الأنقاض من بينهم النجم الغاني كريستيان أتسو الذي أعلنت وسائل إعلام تركية وأوروبية عن استخراجه من تحت الأنقاض مصابا فيما يتواصل البحث عن المدير الرياضي للفريق تنار سافوت.