اختتام دورة الحكام المستجدين لكرة السلة

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وأوضح رئيس لجنة الحكام الفرعية لكرة السلة بتبوك عواد بن سالم الخيبري أن الدورة التي حاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور إبراهيم الشيخي تضمنت العديد من المحاضرات عن قوانين وأساسيات تحكيم كرة السلة وميكانيكية تحرك الحكام، ومدخل علم الإصابات في لعبة كرة السلة، ومدخل علم النفس وإدارة وتنظيم الجودة الشاملة الرياضية، إضافة إلى التطبيق العملي، إلى جانب حضور إحدى المباريات ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة السلة، ومشاهدة الأجواء التحكمية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتم الاتحاد السعودي لكرة السلة أمس دورة الحكام المستجدين لكرة السلة، والتي أقيمت بالتعاون مع معهد إعداد القادة بمشاركة 40 حكما وحكمة، واستمرت لمدة خمسة أيام، وذلك بالصالة الرياضية بجامعة تبوك.وأوضح رئيس لجنة الحكام الفرعية لكرة السلة بتبوك عواد بن سالم الخيبري أن الدورة التي حاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور إبراهيم الشيخي تضمنت العديد من المحاضرات عن قوانين وأساسيات تحكيم كرة السلة وميكانيكية تحرك الحكام، ومدخل علم الإصابات في لعبة كرة السلة، ومدخل علم النفس وإدارة وتنظيم الجودة الشاملة الرياضية، إضافة إلى التطبيق العملي، إلى جانب حضور إحدى المباريات ضمن مسابقة الدوري الممتاز لكرة السلة، ومشاهدة الأجواء التحكمية.

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