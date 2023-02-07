شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمد الشامي صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، قائمة أسرع 10 أهداف في تاريخ منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

استطاع لاعب الإسماعيلي أن يسجل هدفه في شباك الاتحاد السكندري في الثانية ٢٤ من عمر اللقاء الذى أقيم مساء الأحد على ملعب برج العرب فى ختام الدور الأول من عمر المسابقة المحلية.

وجاء أسرع 10 أهداف في تاريخ المسابقة على النحو التالي ..

– الهدف الـ 1 .. أحمد علي كامل لاعب المقاولون العرب ضد الداخلية ( فى الثانية 11 ) موسم 2018 / 2019

– الهدف الـ 2 .. حسام باولو لاعب سموحة ضد المصرى ( في الثانية 12 ) موسم 2015 / 2016

– الهدف الـ 3 .. عبد الحميد حسن لاعب إنبي ( في الثانية 13 ) ضد غزل المحلة موسم 2005 / 2006

– الهدف الـ 4 .. أيمن يونس لاعب الزمالك ( في الثانية 14 ) ضد منتخب السويس موسم 1990 / 1991

– الهدف الـ 4 .. إسلام محارب لاعب طلائع الجيش ( في الثانية 14 ) ضد سيراميكا كليوباترا موسم 2020 / 2021

– الهدف الـ 5 .. والتر بواليا لاعب الجونة ( في الثانية 17 ) ضد طلائع الجيش موسم 2020 / 2021

– الهدف الـ 6 .. أحمد رؤوف لاعب وادى دجلة ( في الثانية 18 ) ضد المقاولون العرب موسم 2017 / 2018

– الهدف الـ 7 .. محمد بسيوني لاعب إنبى ( في الثانية 21 ) ضد الزمالك موسم 2019 / 2020

– الهدف الـ 8 .. محمود كهربا لاعب الزمالك ( في الثانية 23 من بداية المباراة ) ضد الاتحاد السكندرى موسم 2018-2019 ” تم التحقق من صحة توقيت الهدف لوجود فيديو رسمي للهدف ”

– الهدف الـ 9 .. محمد الشامي لاعب الاسماعيلي ( في الثانية 24 ) ضد الاتحاد موسم 2022 / 2023

– الهدف الـ 9 .. رزقي حمروني لاعب فاركو ( في الثانية 24 ) ضد المصري موسم 2022 / 2023

– الهدف الـ 10 .. رزقي حمروني لاعب فاركو ( في الثانية 27 ) ضد فيوتشر موسم 2021 / 2022