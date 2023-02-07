شكرا لقرائتكم خبر عن أسرع 10 أهداف في تاريخ الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر
وجاء أسرع 10 أهداف في تاريخ المسابقة على النحو التالي ..
– الهدف الـ 1 .. أحمد علي كامل لاعب المقاولون العرب ضد الداخلية ( فى الثانية 11 ) موسم 2018 / 2019
– الهدف الـ 2 .. حسام باولو لاعب سموحة ضد المصرى ( في الثانية 12 ) موسم 2015 / 2016
– الهدف الـ 3 .. عبد الحميد حسن لاعب إنبي ( في الثانية 13 ) ضد غزل المحلة موسم 2005 / 2006
– الهدف الـ 4 .. أيمن يونس لاعب الزمالك ( في الثانية 14 ) ضد منتخب السويس موسم 1990 / 1991
– الهدف الـ 4 .. إسلام محارب لاعب طلائع الجيش ( في الثانية 14 ) ضد سيراميكا كليوباترا موسم 2020 / 2021
– الهدف الـ 5 .. والتر بواليا لاعب الجونة ( في الثانية 17 ) ضد طلائع الجيش موسم 2020 / 2021
– الهدف الـ 6 .. أحمد رؤوف لاعب وادى دجلة ( في الثانية 18 ) ضد المقاولون العرب موسم 2017 / 2018
– الهدف الـ 7 .. محمد بسيوني لاعب إنبى ( في الثانية 21 ) ضد الزمالك موسم 2019 / 2020
– الهدف الـ 8 .. محمود كهربا لاعب الزمالك ( في الثانية 23 من بداية المباراة ) ضد الاتحاد السكندرى موسم 2018-2019 ” تم التحقق من صحة توقيت الهدف لوجود فيديو رسمي للهدف ”
– الهدف الـ 9 .. محمد الشامي لاعب الاسماعيلي ( في الثانية 24 ) ضد الاتحاد موسم 2022 / 2023
– الهدف الـ 9 .. رزقي حمروني لاعب فاركو ( في الثانية 24 ) ضد المصري موسم 2022 / 2023
– الهدف الـ 10 .. رزقي حمروني لاعب فاركو ( في الثانية 27 ) ضد فيوتشر موسم 2021 / 2022