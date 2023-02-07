شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يواصل معسكره المغلق بالقاهرة استعدادًا لمواجهة سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، مد معسكر الفريق بالفريق، وذلك عقب التعادل مع سموحة في الجولة 17 بالدوري بهدف لكل فريق.

ويستعد المصري لمواجهة سيراميكا في افتتاحية مبارياته بالدور الثاني والمقرر إقامتها على ستاد برج العرب في السادسة مساء الأحد المقبل الموافق الثاني عشر من فبراير الجاري.

وحصل حسن علي لاعب وسط نادي المصري البورسعيدي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة، والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية في الدقيقة 13 عقب أستغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن علي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 82 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 20 نقطة.