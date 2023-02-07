شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يدفع بـ شريف فى هجوم الأهلى أمام ريال..والزمالك يحاول فى أزمة القيد.. "النشرة الرياضية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت النشرة الرياضية اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،الزمالك يكثف جهوده لإنهاء أزمة قيد الثلاثى الجديد قبل مباراة شباب بلوزداد،كهربا يخضع للفحص الطبى لتحديد موقفه من مباراة الأهلى وريال مدريد

ينضم أحمد القندوسي، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى إلى بعثة الفريق بالمغرب اليوم الثلاثاء.

وكان النادي الأهلي قد أعلن مؤخرا عن ضم أحمد القندوسي لاعب نادي وفاق سطيف الجزائري سابقا، لمدة أربع سنوات ونصف.

ورفض الأهلي قيد القندوسي في قائمة الأحمر بكأس العالم للأندية التى يشارك فيها الفريق بالمغرب الشهر المقبل رغم أن القيد في قائمة مونديال الأندية مازال مُمكناً حتى يوم 30 يناير الجاري، وأعلن الأهلي ترك اللاعب للمشاركة مع منتخب الجزائر في أمم أفريقيا لإسعاد الجماهير الجزائرية الشقيقة انطلاقًا من العلاقة الوطيدة التي تربط بين النادي الأهلي وشقيقه نادي وفاق سطيف، وتقديرًا للجماهير الجزائرية الشقيقة.

ويعد قندوسي رابع صفقات الأهلي في يناير بعد خالد عبد الفتاح ومروان عطية ومحمد الضاوي كريستو.

يكثف مجلس إدارة الزمالك جهوده لحسم ملف الصفقات الشتوية والحصول على الموافقة المطلوبة من مسئولى اتحاد الكرة، حتى يتيح للجهاز الفني فرصة مشاركة بعضهم فى لقاء شباب بلوزداد، وهم ناصر منسى المنتقل من البنك الأهلى، والمغربى أحمد بلحاج المنتقل من أسوان، بالإضافة لعودة محمود شبانه مدافع الفريق من الإعارة بسموحة.

ويستضيف الزمالك نظيره شباب بلوزداد الجزائرى الجمعة المقبل فى الجولة الأولى لدورى أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

وكان مسئولو الزمالك قد قاموا برفع اللاعبين على سيستم الفريق وينتظروا فقط الحصول على الموافقة النهائية من اتحاد الكرة حتى يتاح لهم المشاركة ، إلا أن مسئولي الأخير رفضوا تسجيل اللاعبين بداعى وجود ديون على الزمالك تتخطى الـ60 مليون جنيه.

استقر السويسرى مارسيل كولر، المدير الفني للأهلى ، على الدفع بـ محمد شريف مهاجم الفريق فى التشكيل الأساسى للفريق أمام ريال مدريد فى المباراة المقرر لها غداً الأربعاء فى نصف نهائى كأس العالم للأندية.

وشارك محمد شريف أساسياً في مباراة أوكلاند سيتى وسجل هدفاً فيما شارك بديلا فى مباراة سياتل الأمريكى التي حسمها الاهلى بهدف محمد مجدى أفشة في الوقت القاتل.

وبات فريق الأهلى، بقيادة السويسرى مارسيل كولر، على أعتاب رقم قياسى جديد فى كأس العالم للأندية قبل مواجهة ريال مدريد الإسبانى.

يخضع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلى لفحص طبى قبل مران اليوم الثلاثاء لتحديد موقفه من المشاركة مع الفريق بشكل نهائى والاطمئنان على حالة الإجهاد العضلى التى تعرض لها .

واكتفى كهربا بأداء تدريبات منفردة على هامش المران الجماعى للفريق الذى أقيم ظهر أمس الاثنين على ملعب الجامعة المغربية فى الرباط استعدادا لمباراة ريال مدريد.