شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالباقى جمال يجهز طارق سامى لتعويض غياب "عش المحلة" أمام المقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز عبدالباقى جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة المدافع طارق سامى للتواجد في التشكيل الاساسى المباراة المقبلة أمام المقاولون العرب لتعويض غياب مصطفى العش .

ويغيب ثنائى فريق غزل المحلة مصطفى العش و محمد بازوكا عن مباراة المقاولون العرب المقبلة بسبب الإيقاف عقب حصولهم على الإنذار الثالث.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة الـ18 و أفتتاح مباريات الدور الثانى من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم الجمعة المقبل على ستاد المحلة في تمام الساعة السادسة مساءا .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة حيث حقق الفوز في 7 مباريات و التعادل في 5 مباريات و الهزيمة في مثلهم .