شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يجتمع بالجهاز الطبى للزمالك استعدادًا لمواجهة بلوزداد الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، على هامش المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة .

وحرص البرتغالي فيريرا على الاطمئنان من رئيس الجهاز الطبي للفريق، على أخر التطورات الخاصة بحالة اللاعبين المصابين بالفريق ، والبرامج التأهيلية الموضوعة لهم استعدادا للاستعانه بهم خلال التدريبات الفترة المقبلة عقب جاهزيتهم بشكل كامل.

وقام الدكتور محمد أسامة بتوضيح كافة الأمور الخاصة بحالة اللاعبين للمدير الفني،وأخر ما وصلوا إليه استعدادا للفترة المقبلة.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.