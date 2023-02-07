شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى يمنح لاعبى سموحة راحة 24 ساعة قبل الاستعداد للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، اللاعبين راحة 24 ساعة بعد التعادل مع المصرى البورسعيدى بهدف لمثله، في المباراة التى جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

ويبدأ فريق سموحة يوم الخميس المقبل، الاستعداد لمواجهة الزمالك في إطار منافسات الأسبوع الثامن عشر من بطولة الدورى، المقرر لها الاثنين المقبل.

وحسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى وسموحة في اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية في الدقيقة 13 عقب استغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن علي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 82 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 20 نقطة.