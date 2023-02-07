شكرا لقرائتكم خبر عن فتح الله: حققنا فوزا مهما على الطلائع لنتواجد فى وصافة الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر محمود فتح الله مدرب نادي بيراميدز عن سعادته بالانتصار الذي تحقق على حساب طلائع الجيش، موضحا أنه فوز مهم للغاية كونه يضع الفريق في مكان مهم بجدول الدوري وفي المركز الثاني في الترتيب بعد 3 نقاط مهمة، مشددا على أن الانتصار كان الهدف والفوز على الطلائع في ملعبه أمر مهم بشدة.

أضاف فتح الله أن الجهاز الفني بقيادة باتشيكو طالب اللاعبين من الدقيقة الأولى بالفوز وحصد الثلاث نقاط والتقدم خطوة في جدول الترتيب وتعويض التعادل الأخير أمام سيراميكا وطلائع الجيش فريق قوي على ملعبه والانتصار عليه مهم.

شدد على أنه من الضروري الانتصار في الدوري من أجل التركيز في المواجهة الصعبة المقبلة في بداية مشوار دور المجموعات من كأس الكونفدرالية أمام الجيش الملكي المغربي الأحد المقبل والتي لا بديل عن الفوز فيها من أجل بداية وانطلاقة قوية في البطولة.

وحقق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة ، في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري، ونجح بيراميدز فى الوصول لوصافى جدول ترتيب الدورى.