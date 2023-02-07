شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مظهر منسقاً إعلاميا لفريق الكرة بالإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادى الإسماعيلى تعيين محمد مظهر منسقا إعلاميا للفريق الأول لكرة القدم بالإضافة إلى تكليفه بالإشراف على كافة الأخبار التى يبثها الموقع الرسمى وصفحات النادى الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى عن الجهاز الفنى واللاعبين.

يذكر أن محمد مظهر قد تولى من قبل مدير إدارة الإعلام بالنادى ومدير المركز الإعلامى ومساعد مدير تحرير جريدة النادى الرسمية.

في سياق أخر ، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بتدريبات خفيفة عصر اليوم وذلك في أعقاب منح اللاعبين راحة سلبية أمس بعد التعادل إيجابيا مع الاتحاد السكندري.

ويستضيف الدراويش فريق الغزل باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري العام.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم والتحول السريع من الجانب الدفاعي إلى الهجومي .

واختتم المران بتقسمية حماسية تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في اللقاءات المقبلة