شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة شباب بلوزداد تصل القاهرة استعدادًا للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إلى القاهرة مساء اليوم الثلاثاء بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب بلوزداد الجزائري، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان في استقبال بعثة الفريق الجزائري باسم زيادة مسئول العلاقات العامة بنادي الزمالك لتسهيل إجراءات خروج البعثة من مطار القاهرة.

ويلتقي الزمالك مع شباب بلوزداد في السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان أجرى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تعديلا على طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري، وتقرر إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم سنغالي بدلا من طاقم التحكيم البوروندي الذي كان مكلفا بإدارة اللقاء.

ويتكون طاقم التحكيم السنغالي من إيسي إس واي حكم ساحة والحاجي مالك سامبا ونوها بانجورا مساعدين و أدالبرت ضيوف حكما رابعا.

ويراقب المباراة محمد مؤمن علي من جيبوتي، وتم اختيار الجنوب إفريقي چوشوا روبرت كمنسق عام، ويراقب الحكام مامادو هايدارا من مالي ، بالإضافة إلى الكاميروني ندوا كريستيان كمنسق أمني.

ويتواجد نادي الزمالك في المجموعة الرابعة لمنافسات دوري أبطال إفريقيا، بجانب كل من، شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي والمريخ السوداني.