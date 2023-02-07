الامارات | الشارقة يضم مهاجم الرأس الأخضر تافاريس بديلا لديوب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي الشارقة لكرة القدم إكمال انتقال مهاجم الرأس الأخضر ونادي طرابزون سبور التركي دجانيني تافاريس (31 عاماً) بنظام الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي بديلاً للمهاجم السنغالي ماكيتي ديوب.

وكان اللاعب الذي سيرتدي القميص رقم 21 قد وصل الى الشارقة في ساعة متأخرة من ليلة الإثنين قبل ان يخضع للفحص الطبي في مستشفى الجامعة الشريك الطبي للنادي ويكمل إجراءات التوقيع في مساء الثلاثاء بحضور رئيس الشركة عبدالله محمد العجلة.

وذكر نادي الشارقة في بيان صحافي أن دجانيني بدأ مسيرته الإحترافية في البرتغال التي لعب فيها لعدد من الأندية أشهرها بنفيكا قبل ان ينتقل الى الدوري المكسيكي حيث لعب لنادي سانتوس لاقونا وبرز بشكل لافت مع الفريق حيث سجل 53 هدفاً وقام بـ 17 تمريرة حاسمة وفاز مع الفريق بكأس المكسيك في العام 2014 والدوري المكسيكي في العام 2018، لينتقل بعدها الى نادي الأهلي جدة السعودي والذي ساهم معه في 42 هدف من 56 مباراة خاضهاً بألوان النادي سجل 32 مرة وصنع 10 أهداف ليختم مسيرته مع نادي جدة وينضم الى طرابزون التركي الذي حيث شارك في 94 مباراة وسجل في 20 مناسبة وصنع 9 أهداف وتوج مع الفريق ببطولة الدوري التركي في الموسم الماضي .

يجيد مهاجم الرأس الأخضر اللعب في مركز رأس الحربة والجناحين الأيمن والأيسر ويبلغ طوله 190سم وفي جانب البطولات القارية فقد شارك اللاعب خلال مسيرته في مباراتين لدوري أبطال أوروبا و6 مباريات في الدوري الأوربي.

وحضر مراسم توقيع اللاعب عضو شركة كرة القدم عمران الجسمي وإبراهيم سيف بن غافان مدير الاحتراف بجانب وحيد مروان عرفات المدير التنفيذي لشركة نادي الشارقة لكرة القدم.