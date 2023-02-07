الامارات | ماذا قال أنشيلوتي عن الأهلي؟ وهذا موقف بنزيمة من تمثيل ريال مدريد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن احترامه لتاريخ النادي الأهلي المصري عشية مواجهته الأربعاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في نصف نهائي كأس العالم للأندية في كرة القدم، آملاً في استعادة مهاجمه الفرنسي كريم بنزيمة في المباراة التالية من المسابقة، فيما كشف لاعبو الأهلي عن حلمهم بتخطي العملاق الأبيض.

قال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي في ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط عن الأهلي ممثل إفريقيا، بعد حلوله وصيفاً لدوري الأبطال الموسم الماضي المتوج بلقبه الوداد المغربي ممثل الدولة المضيفة "إنه فريق له تاريخ مذهل، وهو أحد أهم الفرق في كرة القدم العالمية.. لديه تنظيم جيد مع لاعبين مهرة وستكون مباراة تنافسية".

وفيما يغيب بنزيمة، الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمدافع البرازيلي إيدر ميليتاو عن نصف النهائي بسبب الاصابة، قال المدرب الخبير "الثلاثة متواجدون في القائمة لأن بمقدورهم التعافي. فضّلنا تركهم في مدريد لمواصلة العلاج الأنسب. سنرى ما إذا كانوا مستعدين لمباراة السبت".

تابع المدرب الذي كشف عن حفاوة الاستقبال في المغرب "عانينا من إصابات، لسنا الفريق الوحيد الذي عانى من إصابات، لكن جدول المباريات مريع".

وبحال فوزه، سيلاقي ريال مدريد الفائز من مباراة فلامنغو البرازيلي بطل أميركا الجنوبية والهلال السعودي ممثل آسيا الثلاثاء، فيما سيخوض مباراة تحديد المركز الثالث بحال خسارته.

الدفاع عن فينيسيوس

وعبّر أنشيلوتي عن غضبه من الطريقة التي يُعامل بها مهاجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال المباريات، رافضاً فكرة دفاع زملائه عنه على أرض الملعب "المشكلة مع فيني، هم رفاقه؟ هل يتعيّن على فيني الدفاع عن نفسه؟ هل يتعين على زملائه الدفاع عنه؟ لماذا؟".

تابع المدرب الذي تراجعت نتائج فريقه أخيراً في الدوري المحلي لمصلحة برشلونة المتصدر "هذه مشكلة في كرة القدم الإسبانية وبالنسبة لي، بصفتي جزءاً من كرة القدم الإسبانية، أعتقد أنه يجب حلها. يبدو أن فيني هو المذنب لكنه ضحية شيء لا أفهمه".

أما لاعب وسطه الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، فكشف عن تأثره ذهنياً من المشاركة مع بلاده في مونديال قطر حيث ودّع من دور المجموعات "نعم، هذا أثّر عليّ بالطبع. ذهبنا للعب البطولة بأمل كبير لإسعاد الملايين، هذا كان حلمي منذ الطفولة، هدفنا كان الذهاب بعيدًا، وعندما لا يتحقق ذلك فإنك تشعر بالحزن وأن كل ما قاتلت لأجله رفقة زملائك لم يعد ممكنًا".

وعن خصمه المقبل، شرح "شاهدنا مباريات ومقاطع فيديو للأهلي، الجماهير رائعة، أحب هذا النوع من الجماهير، أعرف أنه نادٍ صاحب شعبية كبيرة وأستمتع بذلك. أنا قادم من دولة تعيش كرة القدم بجنون. ندرك ما يمثّله هذا النادي في هذا الجزء من العالم، هو نادٍ يستحق الاحترام بسبب تاريخه وبسبب كل ما فاز به".

الأهلي لن يعتمد فقط على الدفاع

ويخوض الأهلي البطولة للمرة الثامنة في تاريخه والثالثة على التوالي، وقد حلّ ثالثاً في 2006 و2020 و2021، فيما يملك ريال مدريد الرقم القياسي مع أربعة ألقاب في 2014 و2016 و2017 و2018.

وفاز الأهلي على أوكلاند سيتي النيوزيلندي ممثل أوقيانيا في الدور الأول 3-0 ثم سياتل ساوندرز الأميركي بطل كونكاكاف 1-0 في الدور الثاني.

في المقابل، أوضح السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي ان فريقه لن يعتمد فقط على الدفاع "سنحاول إيقاف ريال مدريد دفاعيًا لكن سنهاجم كذلك، نعرف إمكانيات لاعبيهم جيدًا وسنحاول استغلال نقاط الضعف".

وواصل "سأعمل على التدوير بين اللاعبين حتى نتفادى الإصابات".

وناشد الحارس المخضرم محمد الشناوي الجماهير المغربية بمواصلة دعم الفريق "هناك أجواء إيجابية يعيشها الفريق منذ الوصول للمغرب، خصوصًا وسط مساندة الجماهير في كل مكان".

ورأى صاحب هدف الفوز في الدور الثاني محمد مجدي "أفشة" ان "ريال مدريد يضم نجومًا كبارًا على مستوى العالم، ونحترمهم ونقدرهم، لكن في المباراة سنلعب من أجل الفوز، سنكون 11 لاعبًا من الأهلي أمام 11 لاعبًا من المنافس، خصوصًا أن شخصية لاعبي الأهلي تظهر في المباريات الكبيرة، وهدفنا هو الفوز والوصول للمباراة النهائية".

طموح عبّر عنه لاعب الوسط عمرو السولية "رغم قوة المواجهة غدًا، لكن حلم الجميع هو الوصول للمباراة النهائية لمونديال الأندية، ونتمنى أن يكون كل اللاعبين في حالتهم الفنية والبدنية، ونحن سنقاتل من أجل الوصول للنهائي".