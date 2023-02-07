شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة وليد الكرتى أمام الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هانى سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، عن الإصابة التى تعرض لها المغربى وليد الكرتى لاعب وسط الفريق، خلال مواجهة طلائع الجيش، وغادر على إثرها ملعب المباراة، وتوجه إلى المستشفى.

وقال سعيد، الكرتى تعرض لإصابة قوية من التحام عنيف في أنكل القدم ويخضع حاليا لفحوصات طبية وأشعة لتحديد مدى قوة الإصابة وموقفه من اللحاق بمباراة الجيش الملكي المغربي يوم الأحد في بداية مشوار دور المجموعات لكأس الكونفدرالية.

أضاف المدير الرياضى لبيراميدز، إن المرحلة المقبلة مهمة للفريق خاصة وأنه مقبل على مباريات هامة وضغط مواجهات مستمرة في بطولة الكونفدرالية والدوري والكأس وكأس الرابطة، والفريق يحتاج كل لاعبيه في ظل هذا الضغط الكبير.

وحقق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة ، في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري، ونجح بيراميدز فى الوصول لوصافى جدول ترتيب الدورى.