شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل الإيجابى 1 / 1 يحسم مباراة المصرى البورسعيدى وسموحة .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و سموحة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية في الدقيقة 13 عقب أستغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن علي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 82 .

و بهذة النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 20 نقطة .

وشهدت أحداث المباراة سيطرة من قبل لاعبى المصرى البورسعيدى و ظهور الخطورة عن طريق كل من عبده يحيى و محمد جريندو و حسن على.

وخاض فريق المصري بقيادة حسام حسن المباراة بتشكيل كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، حسين السيد، محمد دبش، عمرو موسى، وكريم العراقي، إسلام عطية وزياد كمال، عبده يحيى ، حسن علي، محمد جريندو، ومروان حمدي.

كما جاء تشكيل فريق سموحة بقيادة أحمد سامى كالتالي: الهاني سليمان في حراسة المرمى، أحمد حكم، شريف رضا، محمد سعد الصباحي، محمد حليمو، حسام حسن، أحمد شوشة، حسين فيصل، دكوا دودو، محمد المغربي.