شكرا لقرائتكم خبر عن باسم على يتقدم لفيوتشر أمام البنك الأهلى فى الدقيقة 23 .. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح باسم علي لاعب فيوتشر في التقدم لفريقه أمام البنك الأهلي بهدف نظيف في الدقيقة 23، في المباراة التي تجمعهما باستاد السلام في الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويضم تشكيل فيوتشر كل من:

حراسة المرمى : محمود حمدي

خط الدفاع : باسم علي - محمود رزق - محمود مرعي - جوزيف جوناثان

خط الوسط : كريم نيدفيد - غنام محمد - ناصر ماهر - محمد رضا - علي زعزع

خط الهجوم : مروان محسن

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من أحمد يحيى وعلي الفيل ومحمد فاروق وهشام عادل وطارق طه وأيمن الصفاقسي ومحمود شعبان وعبد الكبير الوادي وأحمد عاطف.

وفي المقابل جاء تشكيل البنك الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد صبحي

خط الدفاع: أحمد ياسين - أحمد العش - أسامة ابراهيم - يعقوبو

خط الوسط: محمود سيد - سعيدو سيمبوري - محمد هلال - كريم بامبو - أحمد ياسر

خط الهجوم: محمود قاعود

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي

محمود الزنفلي وعاصم صلاح و أمير مدحت و باسم مرسي و رزاق سيسيه و إسلام جابر _و محمد بسيوني و فراس عايفية و خالد مصطفي.