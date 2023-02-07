شكرا لقرائتكم خبر عن بلاتي توريه رجل مباراة بيراميدز والطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل بلاتي توريه لاعب بيراميدز ومنتخب بوركينا فاسو على رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش في اللقاء الذى انتهى بفوز بيراميدز بهدف دون رد أحرزه فخر الدين بن يوسف.

حقق فريق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة ، في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري، ونجح بيراميدز فى الوصول لوصافى جدول ترتيب الدورى.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول الدورى، برصيد 34 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا. فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 16 فى المركز الـ 13 بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

شهدت المباراة حالتان طرد، حيث تلقى مصطفى الخواجة لاعب الطلائع البطاقة الحمراء، فى الدقيقة 36 بعد تدخل متهور على قدم وليد الكرتي، الذى تعرض للإصابة ولم يستطيع استكمال المباراة وغادر إلى المستشفى.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول نجح فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم من ضربة رأس متقنة، بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد.