شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم الطلائع بهدف ويحتل وصافة جدول الدورى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق بيراميدز الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 1 / 0 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد جهاز الرياضة ، في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري، ونجح بيراميدز فى الوصول لوصافى جدول ترتيب الدورى.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الثانى بجدول الدورى، برصيد 34 نقطة بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا. فيما تجمد رصيد الطلائع عند النقطة 16 فى المركز الـ 13 بعدما لعب 17 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 7 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 25 هدفا.

شهدت المباراة حالتان طرد، حيث تلقى مصطفى الخواجة لاعب الطلائع البطاقة الحمراء، فى الدقيقة 36 بعد تدخل متهور على قدم وليد الكرتي، الذى تعرض للإصابة ولم يستطيع استكمال المباراة وغادر إلى المستشفى.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول نجح فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم من ضربة رأس متقنة، بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد.

بعدها تلقى على جبر مدافع بيراميدز البطاقة الصفراء الثانية لتدخله على لاعب الطلائع، ويحصل جبر على البطاقة الحمراء فى الدقيقة، الاخيرة من الوقت بدل الضائع بالشوط الأول.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - هشام محمد - محمد صادق - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس.

حراسة المرمى: أحمد مسعود الدفاع: حسن مجدي – محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – أحمد متعب الوسط: فريد شوقي – خالد سطوحي – مصطفى الخواجة – كريم طارق – محمد شحاتة الهجوم: محمود وادي دكة البدلاء: محمد شعبان – محمود وحيد – علي حمدي – محمد شريف حتحوت – أحمد عبد الرحمن – أحمد سمير – خالد قمر – محمد سمير – محمد غزال.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى..