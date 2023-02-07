شكرا لقرائتكم خبر عن نقطتان تشعلان الصراع بين 7 أندية على صدارة مجموعة بحرى بالقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتلى فريق دكرنس بقيادة سعيد صبحى صدارة جدول مجموعة بحرى والإسكندرية برصيد 28 نقطة، متفوقا على بلدية المحلة وطنطا أصحاب الـ27 نقطة، بعد مرور 16 جولة من مسابقة القسم الثانى هذا الموسم.





نقطتان بين الأول والسابعويتفوق فريق دكرنس صاحب الصدارة بفارق نقطتين فقط عن جمهورية شبين صاحب المركز السابع الذي تجمعهما مواجهة الأسبوع السابع عشر المقرر لها غدا الأربعاء، فى مباراة قد تغير ترتيب المجموعة.

ويتنافس 7 أندية على صدارة بحري والإسكندرية وهم كل من دكرنس المتصدر وبلدية المحلة وطنطا برصيد 27 نقطة، خلفهما المنصورة وكفر الشيخ وأبو قير للأسمدة وجمهورية شبين أصحاب الـ26 نقطة.





ترتيب مجموعة بحرى والإسكندرية قبل مباريات الغد.. 1 دكرنس 28 نقطة

2 بلدية المحلة 27 نقطة

3 طنطا 27 نقطة

4 المنصورة 26 نقطة

5 كفر الشيخ 26 نقطة

6 أبو قير للأسمدة 26 نقطة

7 جمهورية شبين 26 نقطة

8 اتحاد نبروه 23 نقطة

9 بروكسى ورك 22 نقطة

10 الحمام 20 نقطة

11 الأوليمبى 17 نقطة

12 سبورتنج 16 نقطة

13 المجد السكندرى 16 نقطة

14 الهلال بالضبعة 13 نقطة

15 المصرى بالسلوم 12 نقطة

16 بايونيرز 7 نقاط

ويستقبل فريق دكرنس متصدر مجموعة بحرى والسكندرية برصيد 28 نقطة، فريق جمهورية شبين صاحب المركز السابع برصيد 26 نقطة، فى مباراة صعبة على كلا الفريقين وستكون نارية، حيث يسعى سعيد صبحى مدرب دكرنس فى استغلال الأرض والجمهور من أجل تأكيد الصدارة واقتناص الثلاث نقاط، فيما يأمل جمهورية شبين فى خطف أهم ثلاث نقاط وإسقاط المتصدر من أجل الاقتراب من الصدارة.

ويحل فريق بلدية المحلة صاحب المركز الثانى برصيد 27 نقطة، ضيفا على فريق كفر الشيخ صاحب المركز الخامس برصيد 26 نقطة، ويسعى أحمد عبد الرؤوف المدير الفنى لفريق البلدية لاقتناص الفوز والعودة بالثلاث نقاط، فيما يسعى عبد الفتاح عبد الرازق المدير الفنى لفريق كفر الشيخ إلى تحقيق الفوز والاقتراب من مقدمة الترتيب.

ويستضيف فريق طنطا صاخب المركز الثالث برصيد 27 نقطة، المصرى بالسلوم صاحب المركز الخامس عشر وقبل الأخير برصيد 12 نقطة، ويسعى عمرو أنور المدير الفنى لفريق طنطا لمواصلة نتائجه الرائعة والعودة لسكة الانتصارات بعد التعادل السلبى مع البلدية فى الجولة الماضية، خاصة أن المباراة سهلة نسبية بمواجهة المصرى بالسلوم المتواضع هذا الموسم.

ويلتقى فى نفس التوقيت كل من المجد السكندري مع بروكس، الهلال بالضبعة مع نبروه‏، بايونيرز مع أبو قير للأسمدة، الأوليمبي مع الحمام، سبورتنج مع المنصورة.