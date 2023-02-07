شكرا لقرائتكم خبر عن حسن علي يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة المصرى وسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل حسن علي لاعب وسط نادي المصري البورسعيدي، على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام سموحة، والتي جمعتهما اليوم الثلاثاء في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و سموحة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية في الدقيقة 13 عقب أستغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن علي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 82 .

وبهذه النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 20 نقطة.