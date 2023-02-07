شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامي: راض عن النقطة أمام المصرى في ظل الظروف الحالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، عن رضاه بعد التعادل الإيجابي مع المصرى في المباراة التى جمعتهما اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، بهدف لمثله.

وقال أحمد سامي في تصريحات بعد المباراة: راضي عن التعادل مع المصرى خاصة في ظل هذه الظروف التي يعانى منها الفريق، وحاولنا خطف نقاط المباراة ولكن لم نتمكن من ذلك، وأشكر اللاعبين على الجهد المبذول والنقطة مفيدة للفريق أفضل من الخسارة.

وتابع مدرب سموحة: سموحة سيتحسن في المباريات المقبلة بعد التجانس بين اللاعبين الجدد والقدامى، ونستمر في الدفع بالناشئين المميزين في الفترة المقبلة.

حسم التعادل الايجابى بهدف لكل فريق مباراة المصرى البورسعيدى و سموحة في اللقاء الذى جمع الفريقين منذ قليل ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز.

أحرز هدف فريق المصرى البورسعيدى إسلام عطية في الدقيقة 13 عقب أستغلال ركلة حرة بمنتصف ملعب سموحة جهة اليمين نفذها حسن علي عن طريق كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها إسلام عطية برأسية داخل مرمى الهانى سليمان، بينما تمكن محمد عصام من التعادل لفريق سموحة في الدقيقة 82 .

و بهذة النتيجة يحتل فريق المصرى البورسعيدى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 21 نقطة بينما يحتل فريق سموحة المركز العاشر برصيد 20 نقطة.