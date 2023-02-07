شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية تنظم كأس العالم للفروسية لالتقاط الأوتاد.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الداخلية فعاليات تصفيات كأس العالم الرابعة 2023 للفروسية لرياضة التقاط الأوتاد على ملاعب وادى الفروسية للشرطة.

وواصلت وزارة الداخلية مشاركة الاحتفال بعيد الشرطة مع كافة أطياف المجتمع المصرى، حيث أوفدت أكاديمية الشرطة عدد من طلبة وطالبات وضباط وضابطات كلية الشرطة فى زيارة لمدرسة الشهيد إبراهيم الرفاعى بالتجمع الأول بالقاهرة.

كان فى استقبالهم القائمين على إدارة المدرسة وعدد من أعضاء هيئة التدريس، حيث أشادت مديرة المدرسة بجهود رجال الشرطة فى حماية الوطن والمواطنين، كما ألقى أحد ممثلى كلية الشرطة كلمة تضمنت الحديث عن الملحمة البطولية والتاريخية لرجال الشرطة يوم 25 يناير 1952 بمدينة الإسماعيلية، والتى سطرها التاريخ بأحرف من نور وخلدها فى صفحاته المجيدة، وقد تم تبادل الهدايا التذكارية بين الجانبين.

وتولي وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً بملف "الأمن الإنساني" من خلال توجيه القوافل الطبية لعلاج المواطنين في القرى والنجوع بكافة المحافظات وصرف الأدوية لهم بالمجان، فضلاً عن توجيه مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي للمواطنين في منازلهم، لا سيما كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى، حتى لا يتكبدوا أية مشقة، مع توفير أماكن خاصة لأصحاب الحالات الخاصة بالمواقع الشرطية الخدمية "المرور، والأحوال المدنية، والجوازات، وتصاريح العمل"، وتحريك مساعدات علاجية وغذائية للقرى لاستهداف البسطاء وتوفير السلع الغذائية لهم بالمجان، كنوع من تخفيف الأعباء عن كاهلهم.

واستمراراً لنهج وزارة الداخلية فى العمل الإنساني، جاءت مبادرة "كلنا واحد" بجميع مراحلها لتعيد البسمة على وجوه المصريين، من خلال توفير الأغذية للمواطنين بأسعار مخفضة فى الشوادر ومن خلال السيارات المتحركة المحملة بالأغذية، حتى لا تتركهم فريسة لجشع بعض التجار، مع توفير سلع غذائية بأسعار مخفضة فى منافذ أمان التابعة للوزارة، والتى تتميز بالجودة وانخفاض أسعارها.

ولا يخلو اجتماع للواء محمود توفيق وزير الداخلية، من التأكيد على أهمية احترام قيم حقوق الإنسان وصون كرامته، ومد يد العون للمواطنين والعمل دوماً على راحتهم.