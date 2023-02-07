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الإسماعيلي يحتفل بزفاف عمر الوحش.. صور

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القاهرة - سامية سيد - احتفل فريق الإسماعيلي بحفل زفاف عمر الوحش لاعب الفريق بحضور أحمد حسام ميدو المدير الفني و محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق ، ومحمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي.

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى الاستعداد لمواجهة غزل المحلة بتدريبات خفيفة عصر اليوم وذلك في أعقاب منح اللاعبين راحة سلبية أمس بعد التعادل إيجابيا مع الاتحاد السكندري.

ويستضيف الدراويش فريق الغزل باستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الجولة الـ20 من عمر بطولة الدوري العام.

المران اشتمل على مجموعة من الجمل الفنية والخططية منها التسليم والتسلم والتحول السريع من الجانب الدفاعي إلى الهجومي .

واختتم المران بتقسمية حماسية تم إيقافها أكثر من مرة بغرض إصلاح الأخطاء والعمل على تلافيها في اللقاءات المقبلة.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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