شكرا لقرائتكم خبر عن الإنجليزى روبنسون يتوج بالجولة الثانية من بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج الإنجليزى براندون روبنسون تومسون بمنافسات الجولة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للجولف “مينا تور”، التى أقيمت بملعب جولف مدينتي، بمشاركة 120 لاعباً من 35 دولة مختلفة، تحت رعاية الاتحادين العربى والمصرى للجولف.

ونجح روبنسون فى تحقيق 199 ضربة، بـ11 ضربة أقل من المعدل، متفوقاً على الإيطالى جاكوبو فوسا الذى حل ثانياً بتسجيله 203 ضربة، بسبع ضربات أقل من المعدل، وكان المركز الثالث من نصيب الإنجليزى بن جونز بطل الجولة الأولى، بتحقيقه 204 ضربة بمعدل ست ضربات أقل من المعدل، ويبلغ مجموع الجوائز المالية للبطولة 150 ألف دولار بواقع 75 ألفاً لكل جولة.

وقال ستيورات دالى مدير البطولة، إن جميع اللاعبين منبهرين بجودة ملعب جولف مدينتي، والامكانيات الكبيرة له، والتى لم يتوقعوا أن يتوافر مثلها فى مصر أو الشرق الأوسط. وأضاف، أن التعاون بين مينا تور ونادى جولف مدينتى سيتواصل مستقبلا، بعد التنظيم الرائع لجولتى البطولة، والامكانيات المتوافرة الكبيرة التى سهلت إقامة اللاعبين.

وتعد أحداث جولة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”مينا تور” مؤهلة للحصول على نقاط تصنيف الجولف العالمية منذ عام 2016 ، والتى تتيح للاعبين الناجحين الفرصة لرفع تصنيفهم العالمى وخبراتهم الشخصية فى اللعب الاحترافي.

واقيمت بطولة "مينا تور" بعد النجاح الكبير لنادى مدينتى للجولف فى استضافة بطولة سلسلة الجولة الآسيوية للمحترفين "الآشيان تور" فى نوفمبر 2022 ، وهى من أكبر البطولات العالمية للجولف ، لتصبح مدينتى مقصداً للبطولات الرياضية العالمية ، وذلك فى إطار حرص مجموعة طلعت مصطفى على استضافة كبرى البطولات بمختلف الألعاب الرياضية بمشاركة أفضل لاعبى العالم لتشجيع السياحة الرياضية، وتقديم وجهة مشرفة للرياضة المصرية.

ونال نادى مدينتى للجولف، المستضيف لفعاليات بطولة "مينا تور"، جائزة أفضل ملعب جولف فى مصر لعامى 2021 و 2022 بحسب تصنيف World Golf Awards؛ لتميزه بتصميم عالمى وضعه بروبرت ترينت جونز جونير، الذى يعد واحدًا من أشهر المتخصصين فى تصميم ملاعب الجولف حول العالم، حيث قام بتصميم أكثر من 270 ملعب جولف فى حوالى 40 دولة، وصنفت تصميماته ضمن أفضل التصميمات لملاعب الجولف على مستوى العالم.



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (1)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (2)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (3)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (4)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (5)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (6)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (7)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (8)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (9)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (10)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (11)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (12)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (13)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (14)



بطولة مينا تور بملاعب نادى مدينتى للجولف (15)