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لقطات من المؤتمر الصحفى للنادى الأهلى قبل مواجهة ريال مدريد

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القاهرة - سامية سيد - نشر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على "انستجرام" صورا لمدرب الفريق مارسيل كولر وقائد الفريق محمد الشناوى من المؤتمر الصحفى قبل مواجهه ريال مدريد الاسبانى فى نصف نهائى كأس العالم للأندية، وعلق الحساب على الصور المنشورة بـ" المؤتمر الصحفى صباح اليوم للمباراة ضد ريال مدريد"

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حارس المرمى محمد الشناوي

 

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مارسيل كولار مدرب النادي الاهلي

 

النادي الاهلي يطلب تأجيل مباراة اسوان

في سياق اخر، يدرس الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر التقدم بطلب لاتحاد الكرة المصري بتأجيل مباراته مع أسوان في الدوري والمحدد لها يوم 21 من الشهر فبراير الجاري على ملعب  المنافس.

 

يأتي هذا الطلب نظرا لضيق الوقت خاصة أن الأهلى سوف يواجه الهلال السودانى في دور المجموعات بالسودان يوم 18 فبراير ثم يلتقى مع صن داونز يوم 25 من نفس الشهر بالقاهرة، وبالتالي فإن الفترة بين المباراتين محدودة حيث أن  خوض الفريق مباراة خارج ملعبه مع أسوان يمثل ارهاق كبير لللاعبين في ظل الضغط المتتالي للمباريات.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب، والمحدد لها التاسعة مساء غدٍ على ملعب مولاي عبدالله بالمغرب.

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الجهاز الفني للنادي الاهلي في المؤتمر الصحفي

 

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المؤتمر الصحفي للنادي الاهلي قبل مواجه ريال مدريد

 

من ناحية اخرى قال مارسيل كولر، المدير الفني،للاهلى إن فريقه يخوض مباريات قوية في كأس العالم للأندية أمام منافسين مميزين، وليس هناك وقت معين للفوز، سواء في بداية المباراة أو في نهايتها، فالانتصار من الممكن أن يتحقق فى أى وقت.

 

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الأهلي وريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية والمقرر لها غدا، إن ريال مدريد يمتلك قائمة كبيرة من اللاعبين، وأعتقد أنه من  الصعب أن يتأثر بأي غيابات؛ لأن لديه لاعبين مميزين في كل المراكز.

 

وأوضح المدير الفني للأهلي: «نحاول إيقاف لاعبي ريال مدريد دفاعيا، وأن يكون لنا قوة هجومية أمام المنافس؛ لأننا نعرف إمكانات لاعبيه جيدا، ونحاول استغلال كل الفرص، ونسعى لتفادي الإصابات عن طريق التدوير بين اللاعبين.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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