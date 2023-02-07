شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يتقدم على الطلائع بهدف "فخر".. وحالتا طرد فى 45 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة طلائع الجيش، وبيراميدزالتى تجمعهما حاليًا على استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار مباريات الجولة 17 من بطولة الدوري، بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

شهدت المباراة حالتان طرد، حيث تلقى مصطفى الخواجة لاعب الطلائع البطاقة الحمراء، فى الدقيقة 36 بعد تدخل متهور على قدم وليد الكرتي، الذى تعرض للإصابة ولم يستطيع استكمال المباراة وغادر إلى المستشفى.

وفى الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع نجل فخر الدين بن يوسف لاعب بيراميدز فى تسجيل هدف التقدم من ضربة رأس متقنة، بعد كرة ثابتة نفذها عبد الله السعيد.

بعدها تلقى على جبر مدافع بيراميدز البطاقة الصفراء الثانية لتدخله على لاعب الطلائع، ويحصل جبر على البطاقة الحمراء.

جاء تشكيل بيراميدز كالتالى..

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أسامة جلال - محمد حمدي - أحمد توفيق

خط الوسط: بلاتي توريه - إبراهيم عادل - رمضان صبحي - عبد الله السعيد - وليد الكرتي

خط الهجوم: فخر الدين بن يوسف

وتواجد على مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - كريم حافظ - إسلام عيسى - هشام محمد - محمد صادق - محمود صابر - فخري لاكاي - دودو الجباس.

حراسة المرمى: أحمد مسعود الدفاع: حسن مجدي – محمد فتح الله – أحمد أيمن منصور – أحمد متعب الوسط: فريد شوقي – خالد سطوحي – مصطفى الخواجة – كريم طارق – محمد شحاتة الهجوم: محمود وادي دكة البدلاء: محمد شعبان – محمود وحيد – علي حمدي – محمد شريف حتحوت – أحمد عبد الرحمن – أحمد سمير – خالد قمر – محمد سمير – محمد غزال

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالى..

ويحتل بيراميدز المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 31 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 9 لقاءات وتعادل في 4 مواجهات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبوه 26 هدفا وتلقت شباكه 13 هدفا.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعدما لعب 16 مباراة حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه 24 هدفا.