الامارات | مرتضى منصور يقاضي اتحاد الكرة المصري ويتهمه بالانتقام من الزمالك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور دعوى قضائية للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.

وقال منصور في الدعوى القضائية إن اتحاد الكرة خالف قانون "فيفا" وقانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، العائد من الإعارة، متهما اتحاد الكرة بأنهم حملوا بقرارهم عدم قيد اللاعبين الثلاث موقف شخصي ضد رئيس نادي الزمالك.

وقال مرتضى منصور في صفحته على "فيس بوك" إن اتحاد الكرة رفض أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم القيد مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية.

وأضاف مرتضى منصور أن قرار الاتحاد ليس صادر من أجل مصلحة عامة بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه وهو الأمر الذي بات واضحاً للجميع.