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الامارات | مرتضى منصور يقاضي اتحاد الكرة المصري ويتهمه بالانتقام من الزمالك

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سيد مصطفى - دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أقام رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور دعوى قضائية للمطالبة بإلزام اتحاد الكرة بقيد ثلاثة لاعبين تعاقد معهم النادي خلال الفترة الماضية.
وقال منصور في الدعوى القضائية إن اتحاد الكرة خالف قانون "فيفا" وقانون رقم 71 لسنة 2017، حينما رفض قيد الثلاثي ناصر منسي وأحمد بلحاج ومحمود شبانة، العائد من الإعارة، متهما اتحاد الكرة بأنهم حملوا بقرارهم عدم قيد اللاعبين الثلاث موقف شخصي ضد رئيس نادي الزمالك.
وقال مرتضى منصور في صفحته على "فيس بوك" إن اتحاد الكرة رفض أن يعود إلى صوابه ويقيد لاعبي الزمالك الثلاثة وهم يعلمون أن قرارهم بعدم القيد مخالف للوائح والقوانين المحلية والدولية.

وأضاف مرتضى منصور أن قرار الاتحاد ليس صادر من أجل مصلحة عامة بل للانتقام الشخصي من نادي الزمالك وجماهيره ورئيسه وهو الأمر الذي بات واضحاً للجميع.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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