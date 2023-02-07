الامارات | الهيئة العامة للرياضة تطلق برنامجاً لإعداد قادة رياضيين جدد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت الهيئة العامة للرياضة برنامج تمكين القيادات الرياضية والذي يهدف إلى إعداد وتطوير الكوادر الوطنية الشابة وتمكينها للعمل في المجال الإداري بالقطاع الرياضي بما يتماشى مع التوجهات الحكومية ومبادئ الخمسين الرامية إلى تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري والبناء المستمر للمهارات.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء إن البرنامج يستمر من الـ6 وحتى الـ10 من شهر فبراير الحالي ويتضمن مجموعة من المحاضرات وورش العمل التي سيتم من خلالها التركيز على محاور القيادة الرياضية، والمنظمات الرياضية، واللوائح والقوانين والدبلوماسية الرياضية، والعلاقات الدولية في الرياضة، والاتصال والتفاوض والتسويق الرياضي.

وخلال الكلمة الافتتاحية، قال سعادة سعيد عبد الغفار حسين، الأمين العام للهيئة العامة للرياضة: "تتطلع الهيئة من خلال البرنامج إلى تحقيق أفضل التزام بالتوجهات الحكومية الرامية إلى تنفيذ مشاريع تحولية تستهدف المساهمة في استشراف المستقبل عبر تعزيز قدرات المنتسبين للبرنامج وفق أحدث الدراسات العالمية، وتنمية قدراتهم الإدارية ليكونوا قادرين على شغل مناصب قيادية في القطاع الرياضي".

وتابع سعادته: "يهدف البرنامج إلى تعريف المنتسبين بمجموعة من المحاور التي تمثل الركائز الأساسية للعمل في المجال الإداري بما يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة عبر السعي الدائم إلى تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة العمل بما يساهم في تعزيز الفرص بتحقيق الإنجازات القارية والدولية".

وقال عمر عبد الرحمن آل علي، مدير مركز القيادات الرياضية في الهيئة العامة للرياضة: "يمثل البرنامج فرصة لتمكين الكوادر الوطنية وصقل مهاراتهم إضافة إلى تنمية معارفهم حول مختلف جوانب العمل الإداري، بهدف تعزيز فرصهم في شغل مناصب قيادية في المؤسسات الرياضية سواء على الصعيد المحلي أو القاري أو الدولي، بما يساهم في تعزيز السمعة العالمية الطيبة لدولة الإمارات ويطور فرص استقطاب البطولات والفعاليات الرياضية الكبرى واستضافتها في دولة الإمارات".

ويستهدف البرنامج تطوير القيادات الشابة من الذكور والإناث مع تحقيق معايير معينة للانتساب منها امتلاك شهادة دراسية عليا وخبرة في العمل الرياضي، كما يوفر البرنامج للمنتسبين فرصة الالتحاق بعدد من البرامج التدريبية التخصصية التي تساهم بمواصلة تطويرهم.

وبدأت فعاليات البرنامج من خلال محاضرة حول القيادة الرياضية يلقيها الدكتور أحمد المطوع، عضو مجلس إدارة شركة نادي النصر، تبعتها ورشة عمل قدمها سعادة اللواء الدكتور محمد المر، مدير الإدارة العامة لرعاية حقوق الإنسان بشرطة دبي رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وفي اليوم الثاني ألقى الدكتور أحمد سعيد رجب، أستاذ في الإدارة الرياضية في جامعة حلوان، محاضرة حول المنظمات الرياضية تبعتها ورشة عمل يقدمها سعادة اللواء ناصر الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه.

وتتركز فعاليات اليوم الثالث على محور اللوائح والقوانين والدبلوماسية الرياضية من خلال محاضرة يلقيها الدكتور محمد فضل الله، مستشار اللجنة الأولمبية الوطنية، وورشة عمل يقدمها سعادة الدكتور عدنان حمد الحمادي، رئيس لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي.

يتناول اليوم الرابع محور العلاقات الدولية في الرياضة من خلال محاضرة تلقيها الدكتورة هدى المطروشي، رئيس اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، وورشة عمل يقدمها سعادة محمد فاضل الهاملي، رئيس اللجنة البارالمبية الإماراتية. وتُختتم فعاليات البرنامج في اليوم الأخير بمحاضرة حول الاتصال والتفاوض والتسويق الرياضي.

يُذكر أن الهيئة العامة للرياضة تضع ضمن أولوياتها العمل على صقل وتمكين القيادات الرياضية بهدف تعزيز الحوكمة وتطوير منظومة العمل الإداري في القطاع الرياضي.