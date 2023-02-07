الامارات | موعد غلق باب الانتقالات في الدوري الإماراتي.. فرصة أخيرة للأندية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تغلق عند الساعة الخامسة من يوم غد الأربعاء فترة الانتقالات الشتوية للاعبين المحليين والأجانب في الدوري الإماراتي ، إذ سارعت أندية في دوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم باستقطاب لاعبين جدد إلى صفوفها في حين تسعى الأندية التي لم تقدم بتعزيز صفوفها باستغلال الفترة المتبقية للقيد اللاعبين للتعاقد مع لاعبين جدد، علما أن فترة ا الثانية كانت قد بدأت يوم 11 يناير الماضي في حين أن فترة الانتقالات الأولى أو الصيفية كانت قد أقيمت خلال الفترة من 13 يوليو حتى الرابع من اكتوبر أكتوبر الماضيين.

وشهد سوق الانتقالات الشتوي استقطاب عدد من أندية دوري المحترفين لاعبين جدد إلى صفوفها كان أبرزها تعاقد نادي النصر مع لاعب اتحاد كلباء السابق التوغولي ،مينيل ملابا فيما ضم الجزيرة إلى صفوفه اللاعب العراقي أيمن حسين هداف كأس الخليج 25 التي أقيمت أخيرا في العراق وتعاقد نادي العين مع المدافع الكرواتي تين يدفاي «27 عاماً»، على سبيل الإعارة فيما ضم نادي الوحدة كل من الأرجنتيني فاكوندو كروسبزكي ضمن فئة اللاعب المقيم والبرازيلي ماتيوس بيريرا فيما تعاقد شباب الأهلي لكرة القدم مع لاعب الوسط طارق أحمد في صفقة انتقال حر قادماً من نادي النصر، .

وتقام كل المعاملات الخاصة بقيد وتسجيل اللاعبين إليكترونيا وليس يدويا.

يذكر أن اتحاد الكرة كان قد حدد التوقيت الخاص بعمليات القيد في الانتقالات الشتوية بين بين الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً يومياً.