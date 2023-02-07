الامارات | فارق صادم في القيمة السوقية بين "جواهر" ريال مدريد ولاعبي الأهلي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتفوق ريال مدريد الإسباني على الأهلي المصري بفارق صادم عند مقارنة القيمة السوقية للاعبي الفريقين قبل المواجهة المرتقبة بينهما الأربعاء (الساعة 23:00 بتوقيت الإمارات) في كأس العالم للأندية المقامة حالياً في المغرب.

وتبلغ القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد الفائزين في الموسم الماضي بلقب دوري أبطال أوروبا 849 مليون يورو، فيما تبلغ قيمة الأهلي صاحب أعلى قيمة تسويقية في إفريقيا 29.75 مليون يورو، وهو فارق مهول بين الناديين.

الأعلى في الأهلي

يعتبر المالي آليو ديانغ أغلى لاعب تسويقي للأهلي بسعر 3.5 مليون يورو ، يليه الحارس محمد الشناوي بثلاثة ملايين يورو، وجاء محمد مجدي قفشة ومحمد شريف وبيرسي تاو في المركز الثالث بقيمة تسويقية تبلغ مليوني يورو لكل لاعب.

جواهر ريال مدريد

يتصدر البرازيلي فينيسيوس جونيور قائمة أغلى لاعبي ريال مدريد بالقيمة السوقية بـ 120 مليون يورو، يليه الأوروغوياني فالفيردي بـ 100 مليون يورو، ثم الفرنسي تشواميني صاحب المركز الثالث بقيمة تسويقية 90 مليون يورو، ويأتي البرازيلي رودريغو في المركز الرابع بـ 80 مليون يورو.